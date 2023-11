Accoltellato in Galleria Umberto | la madre | “Colpito perchè parlava con la ex dell’aggressore”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSabato sera intorno alle 21:30 un gruppo di giovanissimi ha picchiato enellaI per futili motivi un 17enne. La vittima dell’aggressione – raggiunto da quattro fendenti – ha cercato di mettersi in salvo arrivando a piazza Trieste e Trento dove è stato soccorso dalla polizia municipale e portato all‘ospedale Pellegrini. Ricoverato in prognosi riservata non è in pericolo di vita ma resta in osservazione perché una delle coltellate ha sfiorato il fegato. Ladella vittima ha scritto al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che oggi si è recato al Vecchio Pellegrini per incontrare i familiari. “Un episodio gravissimo – osserva Borrelli – accaduto proprio a pochi metri di distanza da dove fu ucciso Giovanbattista Cutolo, il giovane ...