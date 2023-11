Accanto al corpo di Giulia trovato un libro per bambini

Leggi su agi

(Di domenica 26 novembre 2023) AGI -alsenza vita diCecchettin, come anticipato dal 'Corriere della Sera' e da alcuni quotidiani veneti, i carabinieri di Pordenone hannounperintitolato 'Anche i mostri si lavano i denti' dell'autrice Jessica Martinello con illustrazioni di Gregoire Mabire. La studentessa in ingegneria biomedica nutriva una grande passione per i fumetti e tra i suoi sogni c'era quello di fare l'illustratrice tanto che aveva deciso di perfezionare il suo talento nel disegno alla Scuola di grafica di Reggio Emilia. Forse la ragazza aveva acquistato il, destinato a bimbi di età superiore ai tre anni, per ispirarsi, o il volume le era stato regalato da Filippo Turetta, l'ex fidanzato in carcere a Verona con le accuse di sequestro di ...