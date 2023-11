Accademia | prima vittoria nel derby con la Volare | interrotto un digiuno di sette giornate

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiin campionato per l’Volley che ieri pomeriggio ha superato laBenevento con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-17, 26-24) nelvalevole per l’ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Unae praticamente mai in discussione fino alla metà del terzo set, quando avanti di due set e 18-12 nel terzo le giallorosse sembravano incamminate senza affanni alla conquista dei tre punti. E invece un piccolo passaggio a vuoto e un sussulto delle padrone di casa dellahanno allungato la frazione ai vantaggi. Un’finalmente pimpante ed efficace che ha saputo imporre le proprie giocate e dimostrare di avere ancora la possibilità di rientrare nel discorso salvezza. Con questi ...