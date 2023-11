Abigail è libera | torna a casa la bimba dai riccioli d’oro

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 26 novembre 2023) La piccolaIdan, la bambina daiscuri e il sorriso dolce che ha commosso il mondo, è finalmenteta adopo 50 giorni di prigionia. La sua immagine era diventata simbolo del tragico evento del 7 ottobre, quando i riflettori internazionali si erano accesi sulla dolorosa vicenda degli ostaggi israeliani a Gaza., con doppia cittadinanza israeliana e americana, era stata separata dalla sua famiglia durante un attacco di Hamas al kibbutz di Kfar Azza. In quella terribile giornata, conosciuta in Israele come il “sabato nero“, i suoi genitori Roy, fotografo del quotidiano Yediot Ahronot, e Smadar, vennero tragicamente uccisi nel loro giardino, lasciandoe i fratelli Amalia e Michael orfani. Mentre i fratelli più grandi trovavano rifugio in un ...