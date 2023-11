A Dossena risponde Maric | finisce pari tra Cagliari e Monza

(Di domenica 26 novembre 2023)intà lo scontro tra. Al gol diper i sardiquello diper i lombardi. Una rete per tempo e per parte. Tra1 - 1, un ...

Finisce in parità lo scontro tra Cagliari e Monza. Al gol diper i sardiquello di Maric per i lombardi. Una rete per tempo e per parte. Tra Cagliari e Monza finisce 1 - 1, un risultato che in fondo può andare bene ad entrambe le squadre, che ...

Finisce 1-1 la gara dell’ora di pranzo in Serie A tra Cagliari e Monza. Brianzoli di Palladino salgono a -2 punti dalla Fiorentina Nella gara dell’ora di pranzo di Serie A il Cagliari e il Monza si pr ...