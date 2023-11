40 artisti a Milano per “Promuovi la tua musica” in omaggio a Giulia Cecchettin

Opere d’arte dagli alberi caduti nel nubifragio a Milano - cosa prevede il bando per artisti e studenti

Maria Callas : il mito rivive in una mostra alla Scala di Milano con cinque grandi artisti

Villa Clea a Milano - nuova residenza fluida per artisti

√ Il disco del giorno: Tricky, 'Maxinequaye'

Grazie al successo dell'album Tricky fu richiesto come collaboratore dacuriosi e come lui ... Vive e lavora a. Collabora con solisti e orchestre in diverse parti del mondo. E' autore di ...

A Diego Crosara di Marchesi Milano premio Artisti del Panettone Agenzia ANSA

Artisti del panettone, domenica 26 novembre la finale con 18 pasticceri: «Così celebriamo un simbolo di Milano» Corriere Milano

De Chirico, Canova e la fotografia di Vasco Ascolini in mostra a Milano

Al Museo Bagatti Valsecchi le opere dei maestri del passato sono rilette dallo sguardo del fotografo reggiano ...

Miglior panettone, vince Diego Crosara della pasticceria Marchesi 1824: «Perfetto equilibrio tra gusto e impasto»

Succede a Sal De Riso per l'occasione presidente della giuria. Al secondo posto Mattia Premoli, terzo Andrea Tortora. L'evento promosso da Confcommercio per valorizzare il dolce milanese tipico del Na ...