25 novembre | il Senato illuminato di rosso

(Di domenica 26 novembre 2023) Un nastrino bianco con un segnoe la pubblicazione speciale "In difesa delle donne" curata dall'Ufficio Valutazione Impatto deldella Repubblica, è quanto viene offerto oggi ai cittadini che visiteranno Palazzo Madama, in occasione dell'apertura straordinaria decisa in concomitanza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il nastrino bianco è lo stesso che è stato offerto airi, su proposta del Presidente Ignazio La Russa accolta da tutti i Capigruppo, mercoledì 22, in occasione della seduta che ha approvato definitivamente e all'unanimità il disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica". Nel percorso della visita - guidata dal personale del- sono compresi l'Aula ...