20 film di Natale non troppo natalizi che ogni anno finiamo per rivedere

Leggi su gqitalia

(Di domenica 26 novembre 2023) Ci sono deiche non possono mancare nel nostro menùo, pur non essendo tipicamente del periodo.di, ma non, insomma. In Italia Ghostbusters è diventato un classico delle Feste, mentre negli States uscì nell’estate del 1985. Stessa sorte toccò al sequel meno fortunato. Per noi non èsenza Una poltrona per due con Eddie Murphy e Dan Aykroyd (uscito in America nel giugno 1983), senza Gremlins di Joe Dante o E.T. – L’extra-terrestre di Steven Spielberg, che sconvolse l’estate 1982 degli americani e l’inverno degli italiani. Ecco 20 classiciche non sono poi così legati alFantasia (1940) M8DFATW WD001 Fantasia (1940, nella copia restaurata del nuovo millennio) ©Walt Disney ...