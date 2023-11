17enne raggiunge gli amici | la festa finisce con una violenza di gruppo

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 novembre 2023) È stata invitata in una casa della Val Bisagno, in provincia di Genova, con la scusa di una, da quattroche poi ne hanno abusato sessualmente. Vittima delle violenze è stata una studentessa genovese di 17 anni che, a marzo scorso, ha denunciato lo stupro dialla polizia. Sono scattate quindi subito le indagini della locale Squadra mobile, che qualche giorno fa hanno portato a identificare quattro ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni, presunti autori dello stupro, indagati persessuale di. A rivelare la vicenda è 'Il Secolo XIX'. La studentessa di un liceo del centro cittadino, si legge sul quotidiano, ''esce di sabato sera per trascorrere la serata con alcune amiche. O meglio questa è la ricostruzione iniziale. Durante la serata, però, decide di ...