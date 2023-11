17enne accoltellato dal branco | la madre | “Sola colpa essersi fermato con le amiche”

Leggi su italiasera

(Di domenica 26 novembre 2023) (Adnkronos) – “Mio figlio non è un violento e non è mai stato coinvolto in cose simili. La suaè stata solo quella dia parlare con dueche gli chiedevano informazioni sulla scuola guida”. A parlare è ladel ragazzo aggredito ieri sera nella Galleria Umberto I di Napoli, la quale ha raccontato l’episodio a Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. “Mio figlio ha rischiato di morire solo perché parlava con due. Agli aggressori dico costituitevi”. Il deputato ha incontrato i familiari del: “Inascoltate le mie denunce, l’accoltellamento è avvenuto a poca distanza dal luogo dove fu ucciso Giò Giò. Inaccettabile indifferenza di chi poteva soccorrerlo”. A quanto pare, nel gruppo di almeno 8 ragazzini ...