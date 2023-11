Zuncheddu lascia il carcere dopo 33 anni L' ergastolo è stato sospeso

Leggi su agi

(Di sabato 25 novembre 2023) AGI - Beniamino, detenuto da quasi 33, è libero. "Non vedo l'ora di spostarmi da qui, perché ilnon lo voglio più vedere", dice, felice e sollevato, appena uscito dalla casa circondariale di Uta (Cagliari),che la Corte d'appello di Roma ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dal suo avvocato Mauro Trogu., che si è sempre proclamato innocente, sta scontando l'per la strage di 'Cuili is Coccus' a Sinnai (Cagliari), in cui nel 1991 tre pastori furono uccisi e una quarta rimase ferite. Davanti alla Corte d'assise d'appello di Roma è in corso il processo di revisione che potrebbe portare alla liberazione definitiva di, il quale, in regime di semilibertà, al momento esce dal ...