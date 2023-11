Zuncheddu esce dal carcere | pena sospesa | è libero dopo 32 anni L’ex allevatore sardo | «Aspetto la sentenza di revisione»

(Di sabato 25 novembre 2023) Cinquantottoin vita, 32 dei quali trascorsi in. E la condanna, definitiva, a non uscire più di prigione. Ergastolo, per aver ucciso tre uomini e averne ferita un’altra a colpi di fucile. Beniamino, ex, si è sempre dichiarato innocente. Ma a inchiodarlo erano proprio le parole della quarta vittima dell’agguato, l’unico sopravvisuto: Luigi Pinna. Trentaduequei fatti, la sua versione viene messa in dubbio, è il testimone chiave stesso ad ammettere l’errore e le presunte pressioni ricevute. Così orapuò tornare. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Roma sull’istanza di libertà condizionale inoltrata dall’avvocato dell’di Burcei – nel ...

"Sono molto contento di lasciare il carcere dopo quasi 33 anni, che sono stati lunghissimi", ha detto alla Garante per i detenuti Irene Testa

Beniamino Zuncheddu è stato scarcerato. L'ex allevatore di 58 anni di Burcei (Cagliari), da 32 in carcere, era condannato in via definitiva all'ergastolo

Si è sempre proclamato innocente per la strage di 'Cuili is Coccus' a Sinnai (Cagliari), in cui nel 1991 tre pastori furono uccisi e una quarta rimase ferita