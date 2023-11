Zoff a CM | 'La Juve non è solo difesa | per lo scudetto anche Milan e Napoli | ma l'Inter'

(Di sabato 25 novembre 2023) Siamo giunti alla vigilia della super sfida tra, in quella che da sempre è ritenuta la sfida per eccellenza del nostro campionato....

Inter favorita sulla Juve: 'Ma ci sono motivi per cui la vittoria non è mai scontata' - Il Veggente

' Io sono nato con il mito di, che per me è sempre stato un idolo. Poi sono cresciuto con il ... Rampulla avverte l'Inter: ' La vittoria contro lanon è scontata ' " Non credo che ...

Zoff al BN: 'L'Inter ha qualcosa in più. Juve pericolosa anche in attacco e Chiesa sarà risolutivo' ilBianconero

Juve vs Inter da Platini-Mazzola a Kean-Inzaghi: la strada del MiTo è la via scudetto La Gazzetta dello Sport

Inter e Juve: due squadre, due moduli, due interpretazioni

L'ex portiere dell'Inter, Tommaso Berni, ha recentemente rilasciato un'intervista a TMW. Ha parlato dei singoli della squadra di Inzaghi, iniziando da Yann Sommer: 'Lo vedo molto bene, non spetta a me ...

Calciomercato Inter, soffiato alla Juve l’erede di Buffon

L'erede di Buffon è stato soffiato alla Juventus dall'Inter, ecco il curioso retroscena di calciomercato che riguarda il portiere ...