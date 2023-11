X Factor | Morgan ironizza su Fedez | “Tra di noi rapporti ottimi”

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) –usa l'ironia per descrivere a oggi il suo rapporto conoggi, dopo la fine della sua partecipazione a X. E' stato, infatti, recentemente 'licenziato' dal talent show per "comportamenti non appropriati". A chi gli chiedeva come fossero andate le cose con il rapper a Palazzo Stampa di Soncino a Milano,