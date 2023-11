WWE | Escobar miete un’altra vittima Carlito non potrà lottare a SS | lo sostituirà Dragon Lee

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 25 novembre 2023) Questa notte, a 24 ore da Survivor Series, c’è stato un nuovo colpo di scena nella storia tra Santose il New Latino World Order. Il messicano nelle scorse settimane ha lasciato la stable e ha infortunato gravemente Rey Mysterio in seguito a un raptus causato anche da una sorta di gelosia nei confronti dell’ultimo arrivato. Per vendicare l’amico Rey, proprioha ottenuto un match a Survivor Series contro Santos, ma già questa notte a SmackDown i due sono entrati in collisione e per il caraibico ci sono state conseguenze gravi.Lee non si tira indietro Il primo a prendere la via del ring è statoquesta notte e si è detto entusiasta in vista del ritorno ad un match in PLE dopo quasi 13 anni, ma anche triste per quanto successo al ...