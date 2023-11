WWE | Avvistate due ex superstar della compagnia a Chicago

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 25 novembre 2023) Il giorno tanto atteso è arrivato e questa notte andrà in scena nella città dila trentasettesima edizione di WWE Survivor Series. Tra eventuali pronostici e supposizioni, giunge un nuovo aggiornamento dal PWInsider in merito all’avvistamento nella “Windy City” di due ex. Stiamo parlando nello specifico di Maryse e Tyler Breeze. La prima, ex Divas Champion e moglie di The Miz, quest’ultimo impegnato in un importante contesa valida per il titolo Intercontinentale proprio nel PLE contro il campione in carica, Gunther. Breeze ormai lontano da circa due anni dallacon il suo ultimo match datato giugno 2021 nel roster di NXT. Che sia un segnale in merito a ulteriori possibili ritorni, oltre a quelli di Randy Orton e al vociferato di CM Punk? ...