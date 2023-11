Washington cade a Milwaukee | Gallinari realizza 7 punti

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sconfitta in volata pernella notte italiana della regular-season dell'Nba. Impegnati sul parquet del Fiserv Forum di, di fronte a quasi 18mila spettatori, i Wizards hanno ceduto ai Bucks per 131-128 nonostante i 39di Lopez, top-scorer dell'incontro, e i 31 di Antetokounmpo e Lillard. Tra gli ospiti, 26di Poole e 22 di Jones e Kuzma; a referto anche Daniloche, in 18 minuti di impiego, ne7, impreziositi da 4 rimbalzi e 1 assist. Denver fuori dall'In-Season Tournament: sebbene Jokic non tradisca e chiuda la sua gara con un bottino di 38e 19 rimbalzi, i Nuggets cedono sul campo di Houston Rockets per 105-86. Prima sconfitta interna per Minnesota: i Timberwolves si arrendono ...