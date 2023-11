Washington cade a Milwaukee | Gallinari realizza 7 punti

(Di sabato 25 novembre 2023) L'azzurro sconfitto con i Wizards dai Bucks nella notte italiana dell'Nba NEW YORK (STATI UNITI) - Sconfitta in volata pernella notte italiana della regular-season dell'Nba. Impegnati sul parquet del Fiserv Forum di, di fronte a quasi 18mila spettatori, i Wizards hanno ceduto a

NEW YORK (STATI UNITI) - Sconfitta in volata pernella notte italiana della regular - season dell'Nba. Impegnati sul parquet del Fiserv Forum di Milwaukee, di fronte a quasi 18mila spettatori, i Wizards hanno ceduto ai Bucks per 131 - 128 ...

1 minuto per la lettura NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sconfitta in volata per Washington nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Impegnati sul parquet del Fiserv Forum di Milwaukee, ...

NBA, Miles Bridges segna la tripla della vittoria contro Boston. VIDEO

Partita combattutissima tra Hornets e Celtics, decisa solo dopo un overtime. Con le squadre in parità e il cronometro dei 24" che stava scadendo, LaMelo Ball si affida a Miles Bridges (terza partita i ...