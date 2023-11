Violenza sulle donne | Sgarbi contro i testi di Fedez | “Chi sente Chopin non può ammazzare”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 novembre 2023) “Della musica rap io so poco; per me la musica è Mozart, Puccini, Verdi,. Preferiscoa qualsiasi rap. Del resto non mi pare che l’educazione possa venire dalla musica di”. Così Vittorio, sottosegretario alla Cultura, a margine dell’inaugurazione ufficiale di Biennale Milano International Art Meeting, una mostra dedicata allein occasione della Giornata internazionalela, in programma fino al 28 novembre, a Palazzo Stampa di Soncino, Milano, risponde a chi gli chiede che cosa pensi del ruolo della musica rap, al centro di molte polemiche per ladei, nell’aumento dei casi di...