Violenza sulle donne | Mattarella | “Non possiamo limitarci a indignazioni a intermittenza”

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – "Il numero divittime di aggressioni e sopraffazioni è denuncia stessa dell'esistenza di un fenomeno non legato soltanto a situazioni anomale. Ad esso nona contrapporre". E' il richiamo del Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le. "Siamo