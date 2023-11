Violenza sulle donne | Mattarella | «Non limitarci a indignazioni a intermittenza» Valditara | «Sradicare il maschilismo | a iniziare dalla scuola»

Leggi su open.online

(Di sabato 25 novembre 2023) «Drammatici fatti di cronaca scuotono le coscienze del Paese. Una società umana, ispirata a criteri di civiltà, non può accettare, non può sopportare lo stillicidio di aggressioni alle, quando non il loro assassinio». Sergio, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellache si celebra oggi, 25 novembre, dirama un comunicato. E sceglie di partire con un riferimento all’attualità: senza citarlo, è evidente il rimando all’uccisione di Giulia Cecchettin. Sembra rivolgersi ai suoi genitori e ai suoi fratelli quando afferma che «la pena e il dolore insanabili di famiglie e di comunità ferite sono lo strazio di tutti». Il presidente della Repubblica, poi, estende la responsabità di tutti quando di «ci troviamo di fronte a una donna uccisa, alla ...