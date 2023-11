Violenza sulle donne | l' Italia in piazza Mattarella | Basta indignazione ad intermittenza Manifestazione nazionale a Roma e Messina

(Di sabato 25 novembre 2023) Unadel Circo Massimo e l’appendice di, con appuntamento a Largo Seggiola. Sono i due appuntamenti principali della Giornata interper l'eliminazione dellacontro le. Il messaggio del presidenteè chiaro: «Il numero divittime di aggressioni e sopraffazioni è denuncia stessa dell’esistenza di un fenomeno non legato soltanto a situazioni...

Violenza sulle donne e musica trap - Amadeus : “Puntare il dito non è la soluzione. Non ho mai censurato nessuno - ma agli artisti chiedo sensibilità”

Sangue , orrore e lapidazioni : quell'orrore degli islamici contro le donne

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro ladonne , una ricorrenza per ricordare le vittime di femminicidio e per impegnarsi a contrastare questo orrore che si manifesta in forme sempre più diverse. Una battaglia di libertà che ...

#NonRestiamoInSilenzio, l'evento di Rai Radio2 contro la violenza sulle donne - Spettacolo - Ansa.it Agenzia ANSA

La Roma contro la violenza sulle donne: calciatori e calciatrici onorano le vittime – VIDEO

Bella iniziativa da parte del club giallorosso che ha voluto ricordare tutte le donne scomparse a seguito di brutali crimini.

Intervista alla sociologa Rossella Ghigi

Anche nelle ultime indicazioni sull’educazione alle relazioni del ministro Valditara non si parla di genere ed è una cosa ridicola. Non basta fare educazione sessuale o all’affettività per prevenire ...