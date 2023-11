Violenza sulle donne | le paure dei genitori Gli psicologi | “Ai figli fate le domande disturbanti e non sdrammatizzate il loro dolore La parità? Si impara in casa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) “Lei mi chiede quali sono i segnali a cui idovrebbero prestare attenzione per capire, ad esempio, se uno è violento? Bene, io le rispondo che cercare i segnali non serve, perché i segnali non ci sono. Come non serve in nessun modo aumentare il controllo – paranoizzando il mondo esterno – su deiche sono già tra i più controllati della storia”. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta e autore di importanti pubblicazioni sull’adolescenza – tra gli ultimi Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta e L’età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti, entrambi Cortina editore – non ci sta a dire che casi di cronaca, come quello del femminicidio di Giulia Cecchettin, su cui l’Italia si sta interrogando, nascano da una presunta mancata sorveglianza dei...