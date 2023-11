Violenza sulle donne | il messaggio di Silvia Toffanin | L' attenzione rimanga costante da parte di tutti

(Di sabato 25 novembre 2023) In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione dellaa 'Verissimo'ha rivolto unin chiusura di puntata. 'Mi auguro che l'...

25 novembre - la “marea fucsia” travolge l’Italia : «A Roma in 500mila contro la violenza sulle donne». Schlein : «Fermiamo la mattanza» – Foto e video

25 Novembre - Conte in piazza a Perugia contro la violenza sulle donne

25 Novembre - Conte in piazza a Perugia contro la violenza sulle donne

Milano - Chiara Ferragni in piazza contro la violenza sulle donne : «Un dovere di tutti essere qui»

Migliaia in corteo a Roma contro la violenza sulle donne

Violenza sulle donne, Elena Cecchettin scrive una lettera: Turetta in carcere a Verona

La lettera di Elena Cecchettin per la sorella Giulia Cecchettin L'appello di Elena Cecchettin contro ladonne 'Affinché nessuno più debba sentire il vuoto che sento io, il dolore ...

Violenza sulle donne, il corteo di Non una di meno al Colosseo ilmessaggero.it

Centro di Udine affollato per la manifestazione per le donne

organizzato al gruppo "Non una di meno - Udine" in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Alla manifestazione erano presenti secondo la Questura oltre ...

Spille e scarpette rosse accompagnano le donazioni di sangue

SIENA. “Uniti contro la violenza sulle donne”. Questo lo slogan con cui il Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese celebra il 25 novembre, la Giornata internazionale per ...