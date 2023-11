Violenza sulle donne | a Roma parte il corteo dal Circo Massimo | attese oltre 10mila persone

(Di sabato 25 novembre 2023) Circaper dire basta alla. L’8° mobilitazione nazionale organizzata dal movimento “Non Una di Meno“. L’appuntamento è oggi alle 14.30 al. Ilpartirà dunque dall’antico stadio e arriverà a San Giovanni, passando per diverse vie e quartieri della città. Secondo le stime a raggiungerecircaL'articolo proviene da Il Difforme.

Giornata contro la violenza sulle donne - l'Italia scende in piazza | Mattarella : "Non bastano le indignazioni a intermittenza"

Giornata contro la violenza sulle donne - l’Italia scende in piazza. Oggi manifestazioni a Roma - Messina e altre città

Giornata contro la violenza sulle donne - il videomessaggio di Valditara : “Scuola in prima linea. Diffondere la cultura del rispetto è una missione educativa fondamentale”

L'estremismo dei buoni e la manifestazione di 'Non una di meno' contro Israele

È quello che è successo con la manifestazione di oggi a Roma in memoria di Giulia Cecchettin per dire basta alladonne . Gli organizzatori infatti, hanno deciso di inserire nell'...

Giornata contro violenza sulle donne, perché si celebra il 25 novembre Sky Tg24

Giornata contro la violenza sulle donne, l'Italia scende in piazza | Mattarella: "Non bastano le indignazioni a intermittenza" TGCOM

Alba, gli striscioni contro la violenza di genere degli studenti: alle 16 l'incontro "Voce al silenzio"

CUNEO CRONACA - Centinaia di studenti e studentesse degli istituti scolastici superiori si sono radunati in piazza Michele Ferrero per dar vita ad un corteo lungo via Vittorio Emanuele fino a piazza R ...

Violenza sulle donne, gli eventi nel Ponente savonese

A Laigueglia, appuntamento questo pomeriggio, sabato 25 novembre, al centro civico “Semur en Auxois” per un incontro di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, in collaborazione con il ...