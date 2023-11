Violenza sulle donne | 20 anni fa sopravvisse al femminicidio | Ho avuto due vite - Lui è libero Io ho perso un figlio e porto i segni

Giornata contro la violenza sulle donne - l'Italia scende in piazza : cortei in tutto il Paese

L'Italia scende in Piazza per le Donne

7.45 L'Italia scende in Piazza per le Donne Donne in piazza nel nome di Giulia per la Giornata contro ladonne. Ma nifestazionidi Non una di Meno. A Roma il corteo dal Circo Massimo a San Giovanni. Nessuna bandiera di partito e nessun simbolo di pare. Il palco concesso alle donne ...

Violenza sulle donne, Meloni: “Non è normale avere paura e non siete sole, chiamate il 1522 Il Fatto Quotidiano

Giornata contro la violenza sulle donne: io maschio sto con Elena Cecchettin la Repubblica

Gli aeroporti di Alghero e Olbia si tingono di rosso

Le società di gestione degli Aeroporti di Alghero, Sogeaal, e Olbia, Geasar, si “tingono di rosso” per sensibilizzare l'opinione pubblica contro ogni forma di ...