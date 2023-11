Violenza su donne | Uds | ' contro patriarcato due giorni di ' rumore' in scuole Lombardia'

25 Novembre - Conte in piazza a Perugia contro la violenza sulle donne

25 Novembre - Conte in piazza a Perugia contro la violenza sulle donne

25 novembre - la “marea fucsia” travolge l’Italia : «A Roma in 500mila contro la violenza sulle donne». Schlein : «Fermiamo la mattanza» – Foto e video

“Per Giulia e per tutte” : in migliaia al Circo Massimo per gridare “basta” alla violenza sulle donne