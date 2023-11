Violenza su donne | Picierno Pd | “Tante parole per denunciare mattanza”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – “Sonoleche nel corso di questi anni abbiamo riversato in interventi pubblici, pagine di giornale e libri perlacontro lee pari soltanto al sangue versato danostre sorelle, che hanno smesso di esistere a causa di uomini che hanno deciso che il loro termine di possesso dovesse diventare totale. Da ultimo Giulia 22 anni picchiata, caricata in macchina esanime e poi gettata sul greto del fiume. Ma il sangue, le urla e lapoi purtroppo scompaiano sempre come se ogni femminicidio prima non fosse esistito e lo sconcerto e anche le soluzioni ipotetiche sembrano poi arrivare troppo tardi. Allora dobbiamo dircelo con chiarezza che per molta parte del nostro Paese, se ci ammazzano la colpa è nostra, se ci ...