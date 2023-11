Violenza su donne | lunedì incontro a Patti | l' impegno dell' Asp di Messina

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - In occasionee iniziative dedicate alla giornata internazionale relative alla prevenzione e il contrasto alladi genere, l'Asp di27 novembre, presso l'aula del presidio ospedaliero di, realizza unche coinvolge la comunità professionale in veste di relatori e di partecipanti, per presentare l''Azienda, attraverso il sistema dei suoi servizi territoriali e ospedalieri sul tema nella prevenzione e contrasto al fenomenodi genere. In ambito territoriale, i Consultori Familiari sono i servizi sentinella ai quali lesi rivolgono per una prima accoglienza e ascolto e che hanno un ruolo elettivo nei ...