Violenza su donne | Boschi | ' serve rivoluzione culturale | leggi da sole non bastano'

Perché si parla di violenza sulle donne e non sugli uomini

Ogni volta che davanti all'ennesimo femminicidio ci troviamo a spiegare le cause che si annidano dietro lasulle, un coro di voci (quasi sempre solo maschile) protesta: " perché non si parla anche disugli uomini " E ancora: " Non tutti gli uomini ", È la prova questa di come una ...

Violenza donne: Pla, estirpare le radici culturali Agenzia ANSA

“Dammi la mano, ti accompagno”

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Assessorato alle Parti Opportunità, insieme al Servizio strategico delle Politiche sociali, lancia il progetto pensat ...

Per le donne, come donne, facciamo rumore!

Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del Consigliere Comunale Loredana Legrottaglie in occasione del 25 novembre, ...