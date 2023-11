Violenza su donne | Ascani | ' insieme possiamo fermare strage'

(Di sabato 25 novembre 2023) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Anche una sarebbe troppo. Ma sono già più di cento leuccise quest'anno.questain famiglia, a scuola, al lavoro, in Parlamento.contro indifferenza, pregiudizi, violenze. Solonessuna sarà più sola #25novembre". Così Annadel Pd su twitter.

Giornata contro violenza su donne - Fis in pedana per "1522"

Violenza sulle donne - Francesca Manzini : “Con ‘Amami’ una danza per raccontare l’amore malato” – Video

Violenza sulle donne - Francesca Manzini : “Con ‘Amami’ una danza per raccontare l’amore malato” – Video

Assegno di inclusione, annuncio di Calderone: esteso alle vittime della violenza di genere

La ministra del Lavoro, in un video diffuso in occasione del 25 novembre, ha spiegato: "Mi sono chiesta che cosa potessimo fare per favorire l'accesso delleal lavoro. Laanche economica, la mancata autonomia, vi rende più vulnerabili. Perciò nel decreto Lavoro abbiamo esteso l'assegno di inclusione dal primo gennaio 2024 ai soggetti ...

Violenza donne: Pla, estirpare le radici culturali Agenzia ANSA

“Insieme contro la violenza”: il progetto dell’IPIA-IPSAR di Alghero

Progetto scolastico pluriennale, promosso dall’IPIA-IPSAR, che in collaborazione “La Rete delle donne APS Alghero” ...

Giornata contro violenza su donne, Fis in pedana per "1522"

Fiamingo, Navarria e Santuccio tra le testimonial del numero gratuito anti-stalking CAORLE (ITALPRESS) - La Federazione Italiana Scherma in ...