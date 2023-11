Violenza sessuale a una festa | abusa di una minorenne in stato di incoscienza | 23enne a processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 novembre 2023) Ha aperto la porta e ha assistito allo stupro di una sua amica. Scene indelebili per una ragazza di Roma che durante unaha dovuto soccorrere una 17enne violentata da uno degli invitati. Lui, sopraggiunto in casa per un passaparola tra amici, come spesso succede alle feste organizzate all’ultimo, ha atteso che tutti se ne andassero perre dell’adolescente, incapace di reagire. “Era distesa sul letto a pancia in giù, lui sopra di lei, una scena orrenda”, ha raccontato la ragazza ai giudici del Tribunale di Roma. Lui, undi origini sudamericane, è accusato di abusi sessuali aggravati a una. Assiste allo stupro della migliore amica: accusatoLa vicenda risale al 31 gennaio 2020, ma il ricordo di entrambe è ancora indelebile. Al centro dei fatti una...