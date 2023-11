Violenza donne | Calderone | Mai accettabile | serve rivoluzione culturale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "Esprimo la mia condanna verso ogni azione violenta di genere. Mai, mai tollerabile, mai scusabile", afferma in un video sul sito del ministero del Lavoro il ministro Marinain occasione della Giornata di contrasto allacontro le. "Gli ultimi fatti di cronaca, la storia di Giulia Cecchettin, ci impongono una riflessione su come agire il cambiamento:e uomini insieme. Non è una battaglia di una parte contro l'altra, è unaquella che vogliamo portare avanti" che "ha un principio fondamentale: il rispetto della vita e della libertà di ciascuna di noi di autodeterminarci", aggiunge. "Levittime dinon vanno lasciate sole. ...