Violenza di genere | che cosa prevede il disegno di legge?

Leggi su zon

(Di sabato 25 novembre 2023) Giulia Cecchettin è stata la 105esima donna uccisa dall’inizio dell’anno. Questo numero, oggettivamente, è spaventoso ed il Governo, infatti, ha deciso di prendere un provvedimento. Scopriamo, insieme, cheha detto in merito Giorgia Meloni. Le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, commentando in un post sui social il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha parlato del provvedimento affermando che questo potenzierà le “misure di tutela delle donne in pericolo grazie a una maggiore prevenzione – ammonimento, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento – l’arresto anche in “flagranza differita” e soprattutto attraverso tempi stringenti – 20 giorni – per valutazione da parte della magistratura del rischio e applicazione delle misure cautelari”. La presidente del Consiglio ha anche affermato di aver aumentato ...