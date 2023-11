Violenza contro le donne | Mattarella | “Indignazione a intermittenza non basta | siamo lontani dal cambiamento culturale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Dietro le violenze sulle“c’è il fallimento di una società che non riesce a promuovere reali rapporti paritari trae uomini”. Le “improvvisate analisi di psicologia sociale” non aiutano, così come nonno le “indignazioni a“, perché “dal radicamento di quel profondoche la nostra Carta costituzionale indica”. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale. Secondo il Capo dello Stato, serve invece il “lavoro delle Istituzioni, delle associazioni, del mondo produttivo, della scuola, della ...