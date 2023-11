Violenza contro le donne | Italia in piazza | sit in | flash mob e cortei

(Di sabato 25 novembre 2023) La Giornata internazionale dellasulle, a pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin che ha scosso tutto il Paese, porterà nelle piazzene migliaia di persone che grideranno per dare voce a chi non ce l’ha più

Per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 8 documentari e 8 film

7.45 L'Italia scende in Piazza per le Donne Donne in piazza nel nome di Giulia per la Giornatalasulle donne. Ma nifestazionidi Non una di Meno. A Roma il corteo dal Circo Massimo a San Giovanni. Nessuna bandiera di partito e nessun simbolo di pare. Il palco concesso alle donne ...

ROMA – Numerose le manifestazioni organizzate oggi in tutta Italia in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. ‘Non una di meno’ scende in piazza a Roma e Messina. Fa discutere il ...

Tornano nelle piazze le clementine di Confagricoltura donna a sostegno dei centri antiviolenza

In Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia le socie di Confagricoltura Donna saranno nelle piazze insieme a Soroptimist International d’Italia per distribuire le ...