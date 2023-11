Violenza contro le donne | Italia in piazza «Il patriarcato uccide» | a Milano manifestano in 30mila Mattarella | non bastano indignazioni a intermittenza

(Di sabato 25 novembre 2023) La Giornata internazionale dellasulle, a pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin che ha scosso tutto il Paese, porterà nelle piazzene migliaia di persone che grideranno per dare voce a chi non ce l’ha più. Il Capo dello Stato: «Ledevono essere libere di essere libere»

25 novembre: non solo pallone rosso, da Serie B #BASTA violenza

Pallone rosso, e non solo. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione dellale donne, in Serie B le partite della 14/a giornata si giocano con una sfera fortemente caratterizzato dal colore simbolo della campagna di sensibilizzazione #BASTA. Si tratta di un ...

Violenza contro le donne, piazza della Signoria a Firenze gremita di persone: “Basta femminicidi” Il Fatto Quotidiano

In piazza contro la violenza sulle donne: a Roma sfilano in migliaia

ROMA – Migliaia di donne e uomini di tutte le età si sono radunate al Circo Massimo di Roma per il corteo organizzato da Non una di meno. Il vento gelido della Capitale non ha impedito a questa marea ...

