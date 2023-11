Violenza contro le donne | Eurispes | due donne su dieci vittima di molestie sessuali

Leggi su leurispes

(Di sabato 25 novembre 2023) Il 25 novembre ricorre la Giornata mondiale per l’eliminazione dellale, un momento collettivo per fare il punto della situazione sulladi genere e sui reati attraverso i quali essa si manifesta. L’Istituto, in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha prodotto una serie di dati sulla criminalità in Italia tra realtà e percezione, con un focus dedicato ai reati che riguardano ladi genere, diretta e indiretta (Rapporto “Criminalità: tra realtà e percezione”). Mentre il numero degli omicidi in Italia è costantemente in diminuzione dal 2007, quello dei femminicidi risulta costante dal 2013 Mentre il numero degli omicidi in Italia è costantemente in ...