“Vieni sotto le coperte…” Grande Fratello | Mirko lo dice a bassa voce ma l’audio è chiarissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 novembre 2023)2023, la proposta diBrunetti ad Angelica non passa inosservata. Colpi di scena che susseguono altri colpi di scena: l’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini si arricchisce di particolari che rendono entusiasmante e sorprendente la visione. E nel cast di concorrenti,è tra i gieffini più chiacchierati di sempre. Inevitabile dopo l’ingresso in casa dell’ex fidanzata Perla e del rapporto di amicizia nato tra lui e Angelica.Brunetti fa una proposta ad Angelica, il dettaglio non scappa a nessuno. Da quando in casa è entrata Perla gli equilibri sono notevolmente cambiati. I fan dei cosiddetti “Perletti” sono convinti che sia questione di giorni per un ritorno di fiamma tra i due. Ma la questione sentimentale di, come ormai è noto, ...