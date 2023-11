(Di sabato 25 novembre 2023) Si risolve in favore dell’Italia al doppio decisivo la seconda semifinale contro la Serbia delle Finali della2023 di tennis in corso a Malaga, in Spagna: Jannike Lorenzohanno battuto Novake Miomirper 6-3 6-4. Ieri l’Australia ha battuto 2-0 la Finlandia nella semifinale della parte alta del tabellone ed ora gli oceanici sfideranno l’Italia nella finale che andrà in scena domani, domenica 26 novembre, a partire dalle ore 16.00. Italia-Australia, a che ora la finale di: programma, dove vederla in tv, streamingHIGHLIGHTS DOPPIO ITALIA-SERBIA Foto: LaPresse

Coppa Davis, Volandri: "Un risultato che parte da lontano, Sinner strepitoso"

Un sabato di sofferenza in panchina per Volandri che applaude i suoi ragazzi, a partire da: '... 5 - 0 per la squadra trascinata da Rod Laver e Roy Emerson Vai alla Fotogallery PLAYLIST

"Jannik cosa sei", "Monumentale": l'urlo social per Sinner La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis 2023 - Sinner - Djokovic (Italia - Serbia): match integrale - Video RaiPlay

VIDEO Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic: sintesi Coppa Davis. Il capolavoro degli azzurri

Si risolve in favore dell'Italia al doppio decisivo la seconda semifinale contro la Serbia delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis in corso a Malaga, in Spagna: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ha ...

Italia-Australia, quando giocano e dove vedere la finale di Coppa Davis

L'Italia a caccia della storia. Con la vittoria contro la Serbia di Djokovic, gli azzurri conquistano la finale di Coppa Davis 25 anni dopo l'ultima volta. Nell'ultimo atto, a Malaga, ...