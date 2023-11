VIDEO ‘Self Portrait’ | partecipazione commossa alla manifestazione dedicata alle vittime di femminicidio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Un pubblico commosso – per la verità, purtroppo, non numeroso – ha preso parte stamaniperformancestita in occasione della giornata contro la violenza sulle donne dCompagnia Btto di Benevento, diretta da Carmen Castiello, con laattiva di numerose associazioni operanti sul territorio. Il clima ostile e il vento gelido che sferzava i volti delle donne velate di nero nel corteo silenzioso che ha sfilato lungo Corso Garibaldi, ha contribuito a rendere ancor più cupa una atmosfera già segnata dal cordoglio collettivo per ledi. Letture, musiche, passi di danza, hanno fatto da sfondo al lungo elenco di donne assassinate, il più delle volte ...