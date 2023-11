Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023)DEL 25 NOVEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12-CIVITAVECCHIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE NORD; SULLA STESSA A12 SEGNALATO ANCHE UN INCENDIO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE, TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI NELLE DUE DIREZIONI; UN INVITO ALLA PRUDENZA, INFINE, PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PROVINCIALE ARIANA NEI PRESSI DI VALMONTONE, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ARTENA E LARIANO IN DIREZIONE VELLETRI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral