Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 25 novembre 2023)DEL 25 NOVEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; CREA DISAGI ALLA CIRCONE, INVECE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E-FIUMICINO; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE, TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI NELLE DUE DIREZIONI; UN INVITO ALLA PRUDENZA, INFINE, SULLA PROVINCIALE ARIANA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ARTENA E LARIANO ...