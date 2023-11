Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023)DEL 25 NOVEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’ALLERTA METEO, PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO FORTI RAFFICHE DI VENTO DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; PROPRIO CON RIFERIMENTO AL VENTO RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24-TERAMO, DOVE SONO SEGNALATE FORTI RAFFICHE DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE FINO A SAN GABRIELE COLLEDARA NEL TERRITORIO DI TERAMO; SEMPRE A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, LE CORSE NAVE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI FORMIA-PONZA E VENTOTENE-FORMIA PREVISTI PER LE ORE 15 ANTICIPANO LA PARTENZA RISPETTIVAMENTE ALLE 11.00 E ALLE 13.30. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da ...