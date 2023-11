Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023)DEL 25 NOVEMBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE AL KM 19+500 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; RESTIAMO SULLA A24 DOVE SONO SEGNALATE FORTI RAFFICHE DI VENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E SAN GABRIELE COLLEDARA NEL TERRITORIO DI TERAMO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DEL TERMINILLO SONO IN CORSO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL SULL’INTERA TRATTA DAL KM 5 AL KM 22; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA E SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 29 FEBBRAIO 2024. DA ...