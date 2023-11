Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023)DEL 25 NOVEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATE FORTI RAFFICHE DI VENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL MADAMA; VENTO FORTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE; E RACCOMANDIAMO PRUDENZA PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA PER VIA DIE MONTI TIBURTINI E LA NOMENTANA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE OGGI STOP AI LAVORI NOTTURNI, I TRENI CIRCOLERANNO REGOLARMENTE, QUINDI, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio ...