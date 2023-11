Vi presento Gabriele e Massimiliano | insieme sono Les Naifs Amano Mina e si sono scelti per sempre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023)un uomo pieno di limiti,un autore stracolmo di limiti, non so scrivere romanzi, non so fare lungometraggi, mi sento più protetto dalla brevità, scrivo aforismi e i miei film spesso e volentieri non superano i 15 minuti. Nel caso del duo musicale Lesho girato un video ritratto di 30 minuti (per chi è curioso lo può vedere subito dopo questo scritto). Un altro mio grande limite è questo: quando vedo due persone che si, non bado al sesso di appartenenza, vedo semplicemente l’amore, ed è per questo che ho intitolato il film ritratto L’amore allegro e non l’amore gaio. Due persone sidello stesso sesso, e allora?semplicemente due persone che si ...