GP Abu Dhabi - Qualifiche F1 : pole 32 in carriera per Verstappen - agganciato Mansell!

F1 - Leclerc 2° in qualifica ad Abu Dhabi con una magia! Verstappen in pole - Sainz fuori in Q1

Gp Abu Dhabi 2023, Verstappen in pole davanti a Leclerc e Piastri

E' la quarta consecutiva per il pilota olandese Maxcon la sua Red Bull conquista laposition nel Gp di Abu Dhabi 2023 con il tempo di 1.23.445. E' la quarta consecutiva in questo Gp per il pilota olandese e la 32esima in carriera come ...

F1 Abu Dhabi: Verstappen si prende l'ultima pole, Leclerc in prima fila. Sainz eliminato in Q1 - Sportmediaset Sport Mediaset

La Ferrari di Leclerc seconda ad Abu Dhabi, Verstappen in pole. Sainz 16° Tuttosport

Verstappen in pole ad Abu Dhabi davanti a Leclerc

Terzo Piastri davanti a Russell, Sainz eliminato nel Q1 YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Max Verstappen conquista l'ultima pole position ...

GP Abu Dhabi, Verstappen: “ottimo lavoro svolto col team, è stata dura”

Le parole di Max Verstappen a conclusione delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, che domani scatterà dalla prima posizione ...