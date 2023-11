Verissimo oggi e domani su Canale 5 | tutti gli ospiti da Mughini a Tacconi

Leggi su italiasera

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) –, sabato 25 novembre, e domenica 26 alle ore 16.30 su5, nuovo appuntamento con. Per la puntata di questo pomeriggio, agenda piena per Silvia Toffanin. Ospite del talk sarà infatti Gigliola Cinquetti nell’inedita veste di scrittrice di un’autobiografia dal titolo ‘A volte si sogna’. In studio anche il giovane vincitore di ‘Tú Sí Que Vales’, il violinista Samuele Palumbo. Con lui i conduttori: Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Spazio a un volto amato di ‘Terra amara’, l’attore Furkan Palali, che nella soap interpreta il personaggio di Fikret. Quindi il racconto e le emozioni vissute da Ciro Petrone, l’attore che ha deciso, dopo 70 giorni, di abbandonare la casa di Grande Fratello. Poi la storia di una bella amicizia, quella tra Laura Freddi e Miriana Trevisan e Giampiero ...