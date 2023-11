Verissimo | Ciro Petrone confessa il reale motivo per cui ha abbandonato il Grande Fratello

Leggi su isaechia

(Di sabato 25 novembre 2023), ospite di Silvia Toffanin a, ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a lasciare la Casa di Cinecittà. L’ex concorrente del, che ha deciso di abbandonare il reality comunicandolo nella ventunesima puntata, ha spiegato: Sono assolutamente convinto perché non ce la facevo più. Dico però purtroppo perché è stato un peccato. Stavo facendo un bel percorso e potevo arrivare sicuramente fino alla fine. Però non ce l’ho fatta. L’esperienza non è facile. Io sono uno di casa, che vive nei vicoli, sono sempre stato uno spirito libero, per strada con i miei amici. Per me chiudermi in una casa con venti persone sconosciute era anche una sfida con me stesso. Sapevo che era difficile ma l’ho voluto fare. Sono stato io il primo a volerlo. Ho vissuto questa bellissima esperienza ...